На железнодорожном вокзале обнаружен мужчина с ножевым ранением

Как сообщили корреспонденту сайта в управлении коммуникаций ГУНП, раненного человека накануне обнаружила в помещении железнодорожноговокзала уборщица, которая незамедлительно вызвала «Скорую помощь» и полицию.

Раненный госпитализирован. По информации ГУНП, он находился в сознании и сообщил, что сам нанес себе ранение, пытаясь свести счеты с жизнью. Что подтолкнуло пострадавшего к попытке суицида, пока не сообщается.

По информации ГУНП, жизни пострадавшего ничто не угрожает. Однако по факту происшедшего возбуждено уголовное производство по статье 120 УК Украины (доведение до самоубийства).