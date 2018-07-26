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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На железнодорожном вокзале обнаружен мужчина с ножевым ранением

Категория: Новости


На железнодорожном вокзале обнаружен мужчина с ножевым ранением

  Как сообщили корреспонденту сайта в управлении коммуникаций ГУНП, раненного человека накануне обнаружила в помещении железнодорожноговокзала уборщица, которая незамедлительно вызвала «Скорую помощь» и полицию.

Раненный госпитализирован. По информации ГУНП, он находился в сознании и сообщил, что сам нанес себе ранение, пытаясь свести счеты с жизнью. Что подтолкнуло пострадавшего к попытке суицида, пока не сообщается. 

По информации ГУНП, жизни пострадавшего ничто не угрожает. Однако по факту происшедшего возбуждено уголовное производство по статье 120 УК Украины (доведение до самоубийства).



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