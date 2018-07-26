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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

НАТОвские корабли ушли из Одессы, «уведя» ударные силы украинского военного флота!

Категория: Новости


НАТОвские корабли ушли из Одессы, «уведя» ударные силы украинского военного флота!

  По информации ВМС Украины, накануне Одесский порт покинули суда обеих ударных групп боевых кораблей НАТО.

Причем ушли они не одни - вместе с ними Одессу покинули и основные силы украинского военноморского флота во главе с флагманским кораблем «Гетман Сагайдачный».

Впрочем, по утверждению штаба ВМС, украинские корабли ушли из Одессы ненадолго. Они проведут совместные учения с боевыми группами НАТО.

Напомним, что несколько дней назад в одесский порт вошли сразу две группы НАТОвских боевых кораблей общей численностью в шесть надводных кораблей разных классов. Крупнейшим и новейшим из них является нидерландский фрегат «де Рюйтер», оснащенный технологиями «стелз» и современным вооружением.



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