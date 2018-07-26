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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В прошлом году количество жертв ДТП в Одессе возросли более , чем в два с половиной раза!

Категория: Новости


В прошлом году количество жертв ДТП в Одессе возросли более , чем в два с половиной раза!

  Такие шокирующие данные привел в ходе выступления в рамках конференции «развитие системы муниципалитетов» заместитель директора департамента экономического развития города Никита Лагунин.

По его ловам, «…только за десять месяцев 2017 года в Одессе погибли в ДТП шестьдесят человек! А всего по Украине - три с половиной тысячи!»

Как особо отметил чиновник, в нынешнем году для снижения смертности в ДТП и общего числа дорожно-транспортных происшествий в Одессе принят целый комплекс мер. В их числе оборудованы полсотни новых пешеходных переходов с подсветкой и «островками безопасности», тридцать «приподнятых» пешеходных переходов, вынуждающих водителей снижать скорость и еще пятьдесят пешеходных переходов, созданных в …межквартальных проездах.

Как показывает европейский опыт, создание повсеместной сети таких переходов существенно снижает число ДТП с участием пешеходов. Ведь в этом случае проезд пешеходных переходов происходит на безопасной скорости и пешеходы хорошо видны водителям даже в ночное время.



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