В Одессе возрастет тариф на вывоз мусора

Соответствующее решение принято на заседании исполкома. Основанием стала просьба всех пяти мусоровывозящих компаний, которые работают на территории города.

Свою позицию они аргументировали существенным ростом минимальной заработной платы, стоимости горючего и запчастей, а так же тем, что со времени установления прежних тарифов весной 2015 года уровень инфляции составил около сорока процентов.

Таким образом, теперь стоимость вывоза ТБО в частном секторе составит 28,13 гривен, что на 9,22 больше, чем было ранее, а для жителей многоквартирных домов -17,11 гривен, что превышает тарифы 2015 года на 5,6 гривны.