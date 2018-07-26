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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе возрастет тариф на вывоз мусора

Категория: Новости


  Соответствующее решение принято на заседании исполкома. Основанием стала просьба всех пяти мусоровывозящих компаний, которые работают на территории города.

Свою позицию они аргументировали существенным ростом минимальной заработной платы, стоимости горючего и запчастей, а так же тем, что со времени установления прежних тарифов весной 2015 года уровень инфляции составил около сорока процентов.

Таким образом, теперь стоимость вывоза ТБО в частном секторе составит 28,13 гривен, что на 9,22 больше, чем было ранее, а для жителей многоквартирных домов -17,11 гривен, что превышает тарифы 2015 года на 5,6 гривны.



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