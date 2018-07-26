Мужчина убивший в июне бездомного, сдался полиции

13 июля на игровой площадке в Старобазарном сквере, дети начали бросать камни в бездомных и на просьбы прекратить не реагировали. После того, как один из бездомных подошел к родителям детей с просьбой их угомонить, отец семейства нанес ему несколько ударов в голову, от чего тот упал, ударился головой об асфальт и скончался.

Сообщается, что мужчина, нанесший удары бездомному, облил его водой из бутылки, а когда увидел, что тот не подает признаков жизни, - скрылся с места происшествия. Полиция объявила его в розыск.

Известно, что мужчина сам явился в полицию с повинной, спустя некоторое время. 5 июля Приморский народный суд установил меру пресечения для подозреваемого в виде домашнего ареста, однако на днях Апелляционный суд Одесской отменил определение и избрал мерой пресечения содержание под стражей.