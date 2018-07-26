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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Ночью Одессу затопило

Категория: Новости

Ночью Одессу затопило

  В ночь с 26-го на 27 июля на Одессу обрушился сильный продолжительный ливень, многие улицы оказались потопленными.

Ушли под воду Балковская, Приморская, Среднефонтанская площадь, Французский бульвар, также улицы Атамана Головатого, Черноморского казачества, 5-я станция Большого Фонтана, Водопроводная, Таможенная площадь и другие. Настоящее озеро образовалось на пересечении улиц Промышленной и Николая Боровского, это полностью остановило движение троллейбусного маршрута № 8.

На этом транспортные проблемы не закончились. Крайне сложно было добраться сегодня горожанам к месту работы.

Мощные потоки воды смывали грязь и мусор в ливневые стоки, из-за чего дождеприемники быстро забивались. Порывы ветра повалили деревья, в частности, в центральной части города: на Новосельского, 36, Софиевской, 2б, Старопортофранковской, 12, Мечникова, 38, возле Преображенского парка и в других местах.


Источник: Факты



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