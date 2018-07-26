Сообщения о минировании судов в Одессе оказалась «фейком»

По информации ГУНП, в ходе тщательной проверки зданий Приморского и Суворовского судов Одессы и прилегающей территории никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Таким образом, налицо очередной случай т.н. «телефонного терроризма».

В настоящее время правоохранители принимают меры к поиску «телефонного террориста». Однако, к сожалению, в большинстве случаев такие поиски оказываются безрезультатными.

Отметим, вследствие отработки сигнала о «минировании» работа судов оказалась парализованной более, чем на три часа.

Напомним, что анонимный сигнал о минировании зданий Приморского и Суворовского судов поступил по линии «102» в девять часов сорок пять минут.