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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе с поличным поймали банду альпинистов похитивших 24 млн гривен

Категория: Новости

  Сотрудники правоохранительных органов в Одессе задержали группу воров-альпинистов, которые украли 24 млн грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Благодаря слаженным действиям Одесских полицейских и при поддержке СБУ выявлена и ликвидирована группа элитных воров-альпинистов, ранее неоднократно судимых, выходцев из РФ, которые совершали кражи личного имущества и разбой у граждан в Одессе", - проинформировал он.

По его словам, грабителей поймали "на горячем" после кражи 24 млн грн.


Источник: NEWSONE



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