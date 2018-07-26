В Одессе с поличным поймали банду альпинистов похитивших 24 млн гривен

Сотрудники правоохранительных органов в Одессе задержали группу воров-альпинистов, которые украли 24 млн грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Благодаря слаженным действиям Одесских полицейских и при поддержке СБУ выявлена и ликвидирована группа элитных воров-альпинистов, ранее неоднократно судимых, выходцев из РФ, которые совершали кражи личного имущества и разбой у граждан в Одессе", - проинформировал он.

По его словам, грабителей поймали "на горячем" после кражи 24 млн грн.