На окружной дороге в Одессе произошло тройное ДТП с пострадавшими

На Окружной дороге из-за небрежности водителя столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель авто Toyota врезался в Chevrolet, так как не проверил, что его маневр не представляет опасности. Затем Chevrolet вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим автомобилем — Mercedes. В результате происшествия травмы разной степени получили четыре человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работал следователь — он установит детали аварии.