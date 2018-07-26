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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

На окружной дороге в Одессе произошло тройное ДТП с пострадавшими

Категория: Новости

На окружной дороге в Одессе произошло тройное ДТП с пострадавшими

  На Окружной дороге из-за небрежности водителя столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель авто Toyota врезался в Chevrolet, так как не проверил, что его маневр не представляет опасности. Затем Chevrolet вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим автомобилем — Mercedes. В результате происшествия травмы разной степени получили четыре человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работал следователь — он установит детали аварии.


Источник: Область.Онлайн



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