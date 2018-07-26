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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Проблему с фурами на Хуторской и в Усатово хотят решить строительством новой трассы

Категория: Новости

Проблему с фурами на Хуторской и в Усатово хотят решить строительством новой трассы

  Департамент транспорта и связи Одесского горсовета намерен провести совещание с дирекцией Одесского торгового морского порта по вопросу строительства новой объездной дороги, которая позволит снизить количество фур, проезжающих через Усатово и улицу Хуторскую.

Об этом сообщил начальник департамента транспорта ОГС Александр Илько.

По словам чиновника, пока о конкретных сроках речь не идет, так как о комплексном решении проблемы только планируют начать разговор.

«Однозначно, самым правильным решением будет построить новую дорогу – «Хаджибей-2». По нашей информации, сейчас порт активно занимается этим вопросом. У нас на понедельник запланировано совещание с представителями порта и Службы автомобильных дорог Украины. Мы будет рассматривать эту ситуацию для того, чтобы комплексно подойти к решению. Проблема эта возникла не сегодня и не вчера. Поэтому нужно сесть всем вместе и принять стратегическое решение и строить дорогу, полностью минуя жилой сектор, это мое личное видение».

Напомним, жители Хуторской объявили о бессрочной акции протеста – будут блокировать фуры до тех пор, пока их проблема не будет решена.


Источник: OBLVESTI



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