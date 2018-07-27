Религиозный раскол как политическая технология

Политики зачастую стремятся использовать религиозные организации, а иногда и целые церкви, как политический инструмент для укрепления собственной власти. Иногда это получается.

Вот и наш президент неоднократно публично выражал надежду, что к 1030 годовщине Крещения Руси, к праздничной дате, по доброй советской традиции, к красному дню календаря, томос чудесным образом снизойдет на Украину!

«Выполняя план PR-кампании, Петр Порошенко, как кандидат на предстоящих президентских выборах, хотел чтобы Константинополь вписался в его личный график предвыборных мероприятий. Желание играть с Византией в византийщину ввело президента в коммуникационный тупик, который непременно еще скажется на его рейтингах», – утверждает политический эксперт Елена Дьяченко.

По данным соцопросов приблизительно 70% граждан Украины доверяет церкви, отсюда желание Администрации Президента оседлать это электоральное поле. Необходимо перед выборами совершить некий «подвиг». «Спасти» украинское православие, «объединив» его. Но это «объединение» почему-то планируется осуществлять путем раскола и дискриминации по религиозному признаку.

Две неканоничные конфессии искусственно маркируются патриотичными и нормальными, а наибольшая в стране каноничная конфессия называется пророссийской и конфессией агрессора, невзирая на ее автономный статус.

Проблема еще в том, что в Украине некому получать этот злосчастный томос, потому что ни УАПЦ, ни УПЦ КП не являются с точки зрения мирового православия каноническими церквями, а в своей переписке Вселенский патриарх Варфоломей их именует не иначе, как православные общности.

Строго говоря, УПЦ МП, УАПЦ и УПЦ КП – это медийные штампы. Так называемая УПЦ МП – на самом деле просто Украинская православная церковь, единственная каноническая православная церковь на Украине. Состоит она в духовном общении с Русской православной церковью, но имеет максимально широкую автономию.

УАПЦ – непризнанная церковь, возникшая еще в начале 1920-х годов. Долгое время была эмигрантской, действовала в местах проживания украинской диаспоры в США, Канаде, Латинской Америке. В начале 1990-х вернулась в Украину, однако большого распространения не получила. Ее основная миссия была – дать начало Киевскому патриархату.

То, что называется УПЦ КП или Киевским патриархатом – продукт церковного раскола начала 1990-х годов. Нынешний ее «глава» Филарет после смерти патриарха Русской православной церкви Пимена в 1990 году стал местоблюстителем. Как правило, местоблюститель и становится новым патриархом, однако в этот раз вышло иначе. Собор избрал митрополита Алексия, известного затем как Алексий II. Филарет вернулся в Киев. В утешение ему Москва Украинскую православную церковь сделала самостоятельной.

Однако после провозглашения независимости Украины, Филарет резко изменил риторику и начал требовать автокефалии, то есть полной независимости. За это, а также за нарушение данного слова самостоятельно подать в отставку, в 1992 году Филарет был лишен сана и права вести церковные службы, после чего прибился к Киевскому патриархату и вскоре его возглавил. Его риторика, требование автокефалии пришлись весьма ко двору в новой Украине, где единственным смыслом и содержанием политики стало «отдаление от Москвы».