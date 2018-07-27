Энтони Хопкинс: "Я должен был умереть где-то в Уэльсе от пьянства"

Энтони Хопкинс поделился советами со студентами

Известный актер Энтони Хопкинс рассказал о своей борьбе с алкоголизмом. Он считает, что "должен был умереть пьяным где-то в Уэльсе". Оскароносный актер признался - в начале карьеры с ним было "очень трудно работать" из-за его "постоянного похмелья". Изменить жизнь ему помог разговор с женщиной из общества анонимных алкоголиков в 1975 году. Сэр Энтони Хопкинс родился в 1937 году в городе Порт-Толбот, однако сейчас живет в Лос-Анджелесе.

О своих проблемах с алкоголем и его влиянии на начало карьеры звезда "Молчания ягнят" поговорил со студентами Калифорнийского университета. "Это то, что ты обычно делаешь в театре. Ты пьешь. Но со мной работать трудно было еще и из-за моего постоянного похмелья", - сказал Хопкинс. Актер добавил, что был "разбитым, отвратительным, и не вызывал доверия" из-за пьянства. Хопкинс рассказал - начал меняться после того, как женщина из анонимных алкоголиков спросила его о том, не лучше ли ему поверить в Бога вместо употребления алкоголя. С тех пор он больше никогда не хотел пить.

Сэр Энтони Хопкинс рассказал, что алкоголь сильно влиял на него в молодости. На фото он вместе с Дианой Ригг в 1972 году Сэр Энтони Хопкинс рассказал - стал актером, потому что "больше ничего не умел делать хорошо", и был не слишком успешным в школе. "Оглядываясь на прожитую жизнь, я все еще не могу поверить, что она сложилась именно так. Я должен был умереть пьяным в Уэльсе, или что-то подобное", - сказал актер. Сейчас он живет в Малибу с женой-актрисой Стеллой Аррояве, и советует студентам "говорить "да" всему, и не бояться рисковать". Энтони Хопкинса считают одним из крупнейших актеров современности. Лучше всего его знают по роли серийного киллера-каннибала Ганнибала Лектора из фильма "Молчание ягнят" 1991 года, и его сиквелу "Ганнибал".

Источник