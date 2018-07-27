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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Акции Twitter упали на 18% из-за чистки ботов

Категория: Новости

 Акции Twitter упали на 18% из-за чистки ботов

 

Падение на рынке произошло даже несмотря на рекордные квартальные прибыли компании.

Число пользователей Twitter на ежемесячной основе уменьшилось на 1 млн за предыдущий квартал и составляет 335 млн.

По словам руководителя компании Джека Дорси, соцсеть в последнее время активно удаляла фейковые аккаунты, через которые могли осуществлять манипуляции.

По его мнению, это и привело к падению количества пользователей, которое продолжится и в дальнейшем.

В то же время доходы Twitter от рекламы росли в прошлом квартале, достигнув 100 млн долларов.

Twitter заявил, что получил значительную выгоду от рекламы, связанной с Чемпионатом мира по футболу в России.

 

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