Украинские бронекатера пошли в атаку на НАТОвские боевые корабли

Правда, не в реальном бою, а в ходе учений, которые проводятся сейчас в Черном море.

По информации штаба ВМС Украины, на первом этапе фрегаты из Румынии, Турции и Нидерландов отрабатывали отражение атаки быстроходных артиллерийских катеров. В этом процессе НАТОвских собратьев поддерживал и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».

Отметим, что насколько успешной была атака украинских моряков так и осталось непонятным, поскольку, по заявлению штабистов, задача нанести ущерб перед ними не ставилась.

На втором этапе минные тральщики из Румынии, Турции и Украины отрабатывали обнаружение морских мин разных типов и спуск водолазных групп.