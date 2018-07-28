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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Украинские бронекатера пошли в атаку на НАТОвские боевые корабли

Категория: Новости


Украинские бронекатера пошли в атаку на НАТОвские боевые корабли

Правда, не в реальном бою, а в ходе учений, которые проводятся сейчас в Черном море.

По информации штаба ВМС Украины, на первом этапе фрегаты из Румынии, Турции и Нидерландов отрабатывали отражение атаки быстроходных артиллерийских катеров. В этом процессе НАТОвских собратьев поддерживал и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».

Отметим, что насколько успешной была атака украинских моряков так и осталось непонятным, поскольку, по заявлению штабистов, задача нанести ущерб перед ними не ставилась.

На втором этапе минные тральщики из Румынии, Турции и Украины отрабатывали обнаружение морских мин разных типов и спуск водолазных групп.



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