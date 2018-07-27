Морская вода в Затоке и на Каралино-Бугазе пришла в норму

По информации лабораторного центра Минздрава, качество морской воды на пляжах Затоки, Солнечного, Сергеевки, Курортного по химическим и микробиологичским составляющим соответствует нормам.

Напомним, что по данным на 20 июля в этом районе в морской воде было обнаружено вредные вещества, и купание было не рекомендовано.

Отметим, однако, что забор лабораторных проб морской воды проводился несколько дней назад. За это время в регионе прошли сильные осадки, в результате которых качество морской воды могло снова измениться.