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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Морская вода в Затоке и на Каралино-Бугазе пришла в норму

Категория: Новости


По информации лабораторного центра Минздрава, качество морской воды на пляжах Затоки, Солнечного, Сергеевки, Курортного по химическим и микробиологичским составляющим соответствует нормам.

Напомним, что по данным на 20 июля в этом районе в морской воде было обнаружено вредные вещества, и купание было не рекомендовано.

Отметим, однако, что забор лабораторных проб морской воды проводился несколько дней назад. За это время в регионе прошли сильные осадки, в результате которых качество морской воды могло снова измениться.



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