Сразу три килограмма турецких наркотиков «осели» в Одессе

По информации областной Прокуратуры в суд направлены материалы досудебного следствия в отношении гражданина Турции, который незаконно ввез на территорию Украины для последующей реализации сразу…три килограмма кокаина.

Приблизительная стоимость данной партии ориентировочно составляет семьсот тысяч долларов. долларов!

Задержанный обвиняется по статьям 305 и 307 УК Украины.

Согласно постановлению суда, задержанному в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.