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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Новое криминальное убийство произошло в Одессе

Категория: Новости


Новое криминальное убийство произошло в Одессе

По информации начальника ГУНП Дмитрия Головина, накануне ночью на поселке Котовского конфликт между двумя неадекватными мужчинами завершился стрельбой. В результате один из них с пулевыми ранениями был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили свидетели, в результате непродолжительного конфликта, который произошел около полуночи на улице Паустовского между двумя мужчинами, один из них дважды выстрелил в другого, после чего скрылся.

Вызванные на место полицейские сработали оперативно и буквально «по горячим следам» задержали стрелявшего. Им оказался ранее неоднократно судимым человеком, который передвигался, засунув пистолет в… трусы.

Новое криминальное убийство произошло в Одессе

 

Проводятся следственные действия.



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