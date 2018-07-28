Новое криминальное убийство произошло в Одессе

По информации начальника ГУНП Дмитрия Головина, накануне ночью на поселке Котовского конфликт между двумя неадекватными мужчинами завершился стрельбой. В результате один из них с пулевыми ранениями был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили свидетели, в результате непродолжительного конфликта, который произошел около полуночи на улице Паустовского между двумя мужчинами, один из них дважды выстрелил в другого, после чего скрылся.

Вызванные на место полицейские сработали оперативно и буквально «по горячим следам» задержали стрелявшего. Им оказался ранее неоднократно судимым человеком, который передвигался, засунув пистолет в… трусы.

Проводятся следственные действия.