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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Попытка рейдерского захвата предприятия произошла в Одессе

Категория: Новости


Попытка рейдерского захвата предприятия произошла в Одессе

По информации ГУНП, накануне более двух десятков вооруженных людей в масках и камуфляже ворвались на территорию предприятия в Малиновском районе Одессы.

Как рассказал и.о. заместителя начальника ГУНП Иван Ищенко, на место незамедлительно прибыли руководство ГУНП, сотрудники спецбатальона полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Хмельницкого отдела полиции.

Попытка рейдерского захвата предприятия произошла в Одессе

 

Были задержаны двадцать один человек, которые оказались сотрудниками одного из иногородних частных охранных предприятий. Изъяты различные виды оружия, а также гранаты, предположительно свето-шумового действия.

Все задержанные доставлены в Хмельницкий отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 296 (хулиганство).

Попытка рейдерского захвата предприятия произошла в Одессе

 

Отметим, что по предварительной информации полиции, эти действия «…стали следствием имущественного спора между особами, считающими себя владельцами объектов, расположенных на территории данного предприятия».



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