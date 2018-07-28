Boeing поможет авиакомпании «Антонов» производить до 8 самолётов в год

Boeing окажет помощь знаменитому украинскому авиаконструкторскому бюро «Антонов», которое попало в тяжелый кризис после потери российского импорта в 2014 году в результате аннексии Российской Федерацией Крыма и начала войны на востоке Украины.

Об этом сообщает CNBC.

«Отделение Boeing - Aviall - с конца следующего года будет поставлять столько деталей для «Антонова», чтобы обеспечить производство 8 самолетов в год. Соответствующее соглашение было подписано на международном авиашоу в Фарнборо», - говорится в сообщении.

Также «Антонов» планирует в дальнейшем вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.

Как известно, компания «Антонов» строит самые большие в мире транспортные самолеты. Так, Ан-225 «Мрія» имеет 6 двигателей с максимальной грузоподъемностью 640 тонн.