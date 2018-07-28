Обильные осадки, выпавшие на территории Одесской области, чуть не привели к появлению новой «Украинской Венеции»

По информации ГСЧС, в результате сильных и продолжительных ливней оказались подтоплены сразу несколько улиц в городе Рени.

Ситуация оказалась столь серьезной, что для откачивания воды пришлось задействовать мощности ГСЧС.

В короткий срок было откачено более пятидесяти кубических метров воды, что позволило устранить угрозу разрушения расположенных там жилых домов.

Отметим, что подтопления произошли еще в нескольких населенных пунктах области, но в меньших объемах.