В понедельник по следующим адресам будет отключено водоснабжение

С самого утра 30 июля жителям ряда районов Одессы отключат воду в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает сайт «Инфоксводоканала».
Так, с 9:30 до 20:00 отключат от водоснабжения дома по следующим адресам:
Люстдорфская дорога, 162-178/1;
ул. Академика Королева, 72-122, 43-85/3;
ул. Академика Глушко, 1-29;
ул. Ильфа и Петрова 11-90;
ул. Академика Вильямса, 44-87;
ул. Архитекторская, 12-24;
микрорайон Черноморка;
посёлок Таирово;
пос. Мизикевича;
пос. Ульяновка;
пос. Червоный Хутор;
Совиньон, 1,2,3;
жилмассив Радужный.
В домах на Таирова воды не будет до 6:00 31 июля:
ул. Левитана, 119-121;
ул. Академика Глушко, 28-40;
ул. Ильфа и Петрова, 2-90;
пр-т Маршала Жукова, 75-91.