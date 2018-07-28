В понедельник по следующим адресам будет отключено водоснабжение

С самого утра 30 июля жителям ряда районов Одессы отключат воду в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает сайт «Инфоксводоканала».

Так, с 9:30 до 20:00 отключат от водоснабжения дома по следующим адресам:

Люстдорфская дорога, 162-178/1;

ул. Академика Королева, 72-122, 43-85/3;

ул. Академика Глушко, 1-29;

ул. Ильфа и Петрова 11-90;

ул. Академика Вильямса, 44-87;

ул. Архитекторская, 12-24;

микрорайон Черноморка;

посёлок Таирово;

пос. Мизикевича;

пос. Ульяновка;

пос. Червоный Хутор;

Совиньон, 1,2,3;

жилмассив Радужный.

В домах на Таирова воды не будет до 6:00 31 июля:

ул. Левитана, 119-121;

ул. Академика Глушко, 28-40;

ул. Ильфа и Петрова, 2-90;

пр-т Маршала Жукова, 75-91.