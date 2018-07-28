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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесские националисты объявили войну… забору. И в упорной борьбе победили его

Категория: Новости


Одесские националисты объявили войну… забору. И в упорной борьбе победили его

Представители организации «Национальный корпус» накануне снесли забор вокруг зеленой зоны в жилмассиве «Радужный».

Как рассказал представитель этой организации, таким образом они пришли на помощь местным жителям, которые опасаются, что на месте единственной зеленой зоны в микрорайоне будут построены торговые объекты.

«Мы спасаем зеленую зону для одесситов!», — заявили националисты.

Отметим, что несмотря на явно противоправный характер происходящего, полиция практически бездействовала.

А ведь подобные действия вне зависимости от мотивации имеют признаки нарушения действующего законодательства, как минимум, по двум статьям уголовного кодекса — «хулиганство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

А в случае даже минимального противодействия правоохранительным органам появляются явные признаки уже куда более серьезной статьи об «организации массовых беспорядков».



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