Одесские националисты объявили войну… забору. И в упорной борьбе победили его

Представители организации «Национальный корпус» накануне снесли забор вокруг зеленой зоны в жилмассиве «Радужный».

Как рассказал представитель этой организации, таким образом они пришли на помощь местным жителям, которые опасаются, что на месте единственной зеленой зоны в микрорайоне будут построены торговые объекты.

«Мы спасаем зеленую зону для одесситов!», — заявили националисты.

Отметим, что несмотря на явно противоправный характер происходящего, полиция практически бездействовала.

А ведь подобные действия вне зависимости от мотивации имеют признаки нарушения действующего законодательства, как минимум, по двум статьям уголовного кодекса — «хулиганство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

А в случае даже минимального противодействия правоохранительным органам появляются явные признаки уже куда более серьезной статьи об «организации массовых беспорядков».