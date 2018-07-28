Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук заявил о присоединении к партии «За життя» Вадима Рабиновича.

«Я поддерживаю программу, цели и задачи партии «За життя» — партии мира и созидания, которую, убежден, поддержат и миллионы украинцев. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и искренне благодарю его и всех, кто выразил мне доверие, — говорится в сообщении пресс-службы политика в Facebook. — Мир на Донбассе, восстановление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ — вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами. Да, задачи непростые: мы должны научиться слушать и слышать все регионы, мы должны научиться вести переговоры и искать компромиссные решения. Мирная, экономически сильная, политически стабильная Украина — вот цель, которая стоит сегодня перед нами».

Напомним, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович озвучил кандидатуры людей, с которыми готов работать над восстановлением Украины, и которые шокировали сторонников партии: среди них, в частности, были названы Виктор Медведчук, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, ативист-антикоррупционер Шабунин и другие.

Напомним, Валентин Наливайченко – Председатель Службы безопасности Украины в 2006—2010 гг. (до 2009 — и. о. председателя), в 2014—2015 гг. Ближайший соратник президента Виктора Ющенко. Глава политсовета партии «Наша Украина» (2010—2012).

Один из активных участников Революции Достоинства. Основатель гражданского объединения «Антикоррупционное движение» (2015), лидер политической партии «Справедливость».

В сентябре 2013 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении Наливайченко. Народные депутаты Верховной Рады сообщили, что он выделил сотрудникам ЦРУ США кабинет в здании СБУ Украины и дал возможность ознакомиться с секретными документами, составляющими государственную тайну Украины. Аналогичную информацию в марте 2014 озвучил экс-глава СБУ Александр Якименко, по мнению которого, Валентин Наливайченко принадлежит к числу тех представителей новых украинских властей, кто напрямую связан со спецслужбами США. Якименко утверждает, что Наливайченко был завербован ЦРУ в годы работы на дипломатической службе в США в 2001—2003 годах, когда занимал должность генерального консула посольства Украины в США, и продолжал контакты с американскими спецслужбами после ухода с дипломатической службы.

После прихода к власти правительства Яценюка, новым руководством Генеральной прокуратуры в марте 2014 года уголовное производство было закрыто, за отсутствием состава преступления.

11 Сентября 2017 года Наливайченко вместе с группой депутатов ВРУ, в том числе Юлией Тимошенко, осуществил незаконное пересечение границы вместе с бывшим председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили.

Вита́лий Ви́кторович Шабу́нин — глава общественной организации «Центр противодействия коррупции», член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины.

В марте 2016 года активисты «Автомайдана» опубликовали видеоролик, на котором показан участок земли в Бориспольском районе Киевской области, который в 2014 году приобрёл Виталий Шабунин. Активисты подчеркнули, что данный участок Шабунин не указал в своей электронной декларации, и назвали его «активистом-грантоедом». На данном участке расположен дом площадью 120 м² и стоимостью 83 тыс. долларов США.

История с участком и домом Шабунина получила огласку в западных СМИ. В июле 2017 года бывший глава пресс-службы Госдепартамента Адам Эрели опубликовал статью, в которой напрямую обвинил Шабунина в коррупции. Он подробно описал процесс получения антикоррупционером своей недвижимости:

Высшее руководство Центра противодействия коррупции на Украине, получившее значительную финансовую поддержку американского правительства, нагрело руки на выгодных сделках и откатах. Согласно налоговой декларации, его директор Виталий Шабунин зарабатывает 34 000 долларов США. В 2010 году он приобрёл квартиру за 60 000 долларов, а в 2014 году — землю под Киевом за 20 000 долларов. В 2016 году он продал свою квартиру за 34 000 долларов и построил дом за 83 000 долларов. Вся недвижимость зарегистрирована на имя его жены и без привлечения заёмных средств.

В октябре 2017 года организация Шабунина проиграла в Печерском районном суде Киева иск к депутату Верховной рады Павлу Пинзенику, который обвинил общественную организацию в получении средств из-за рубежа и переводе её на частных лиц, включая самого Шабунина. По словам депутата, Шабунин за два года получил по такой схеме 1,7 млн гривен.

8 июня 2017 года Виталий Шабунин избил помощника депутата Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко, что привело к надколу челюсти и сотрясению мозга. По версии Филимоненко, Шабунин напал на него за вопрос «Почему не воюешь в АТО?».