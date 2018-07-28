Дмитрий Головин рассказал об угрожающем положении с пассажирскими перевозками в Одесской области

Начальник управления полиции в Одесской области Дмитрий Головин отчитался в Facebook об итогах проверки работы пассажирских перевозчиков региона.

По его словам, за три дня полицейские проверили 757 транспортных средств, причём в каждом третьем случае были выявлены нарушения и составлены админпротоколы.

В частности, полицейские выявили 14 неисправных автобусов, 6 из которых были переоборудованы с нарушениями. Правоохранители поймали водителя, вышедшего на линию пьяным, а также водителя–нелегала, не имевшего даже прав соответствующей категории.

«В общем, только за эти трое суток уже можно делать вывод: положение в сфере пассажирских перевозок реально угрожающее, — констатировал начальник полиции. — Надеяться на ответственность и сознательность автотранспортных предприятий, к сожалению, пока бесполезно»