Ремонт моста на трассе Одесса — Киев опять отложили

Службе автомобильных дорог Одесской области пока не удаётся выбрать подрядчика, который закончит затянувшийся ремонт моста через Хаджибеевский лиман на трассе Одесса - Киев (в районе Алтестово).

Для участия в тендере зарегистрировались четыре компании: ООО «Мостстройком» из Днепропетровска, мариупольское «Мастбуд» бизнесмена Михаила Беккера, ООО «Строительное управление механизации» и ООО «Мостостроительный отряд №112» винницкого бизнесмена Владимира Продивуса, сообщает Tаймер

Две последние фирмы к тендеру допущены не были - якобы из-за ошибок в тендерной документации.

Однако «Мостостроительный отряд №112» счёл своё отстранение незаконным и обратился по этому поводу в Антимонопольный комитет. Там приняли жалобу к рассмотрению. Слушания по делу состоятся 3 августа.

Таким образом, Служба автодорог Одесской области вынуждена была приостановить тендерную процедуру: торги, которые должны были состояться 25 июля, откладываются до рассмотрения жалобы по существу.

На ремонт моста, на котором сейчас действуют только две полосы из четырёх, планируют потратить 346 миллионов гривен. Завершить работы собираются к концу 2012 года.