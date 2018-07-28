В Одессе прошел всеукраинский турнир по мини-футболу Odessa Open Cup -2018

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета (МГУ) проходил всеукраинский турнир по мини-футболу Odessa Open Cup -2018. Такой турнир стал уже традиционным, футбольные аматорские команды со всей Украины собираются в Одессе на престижное соревнование уже пятый сезон.

На этот раз в соревнованиях принимали участие 26 команд из разных городов Украины. Опытные спортсмены приехали в Одессу из Сум, Очакова, Донецка, Киева, Херсона, Мироновки, Тыврова. Наш родной город представляла известная команда «Чёрное море».

Мы проводим турнир в Одессе не первый раз и не собираемся менять место встречи. Здесь отличные условия для игры, отличный спортивный комплекс и все, что нужно спортсменам для комфорта. Я занимаюсь организацией соревнований 12 лет, и за эти годы ничего лучшего не видел. И спасибо огромное, что есть такой человек, как Сергей Васильевич Кивалов, который поддерживает одесский спорт, понимает важность таких встреч и все делает для того, чтобы они прошли на самом высоком уровне. Я могу утверждать, что здесь все отлично – от условий для игры и проживания, до отношения к спортивному событию. Если все это есть – люди чувствуют комфорт. А если есть комфорт – значит у спортсменов есть вдохновение, и игра проходит на высшем уровне. Так что и в будущем мы будем стремится к проведению турнира в Одессе, на спортивной площадке Международного гуманитарного университета,

– поделился мнением президент Ассоциации футзала Одесской области Игорь Калинин.

Первый день соревнований открывала команда «Продэксим-2» (Херсон) вместе с одесским «Черным морем». Игра шла напряженно и эмоционально, однако одесские ветераны в результате выиграли матч.

За победу также сражались команды «Anserglob» (Херсон), «Владимир» (Тыврив), «LEX-VSK» (Сумы), «Арсенал» (Очаков), «INTER» (Донецк ), «Чёрное море» (Одесса), «Укргазбанк» (Киев ), «Металлист» (Мироновка), «Продэксим-2» (Херсон).

В первый день соревнований спортсмены услышали печальное известие. Накануне скоропостижно скончался игрок «Чёрного моря», известный одесский футболист и футзалист Иван Бабаев. Память о нем почтили минутой молчания.

Второй день соревнований определил будущих лидеров, и среди них безусловно оказалась одесская команда. А результаты третьего дня подтвердили очередную блистательную победу наших земляков. В финальной борьбе команд «INTER» - «Чёрное море», одесситы выиграли со счетом 2:5.

Очередной победный трофей достался игрокам из «Чёрного моря» не просто, «интеровцы» сражались упорно, до последней секунды. Но все же одесские ветераны смогли доказать свое мастерство, умение играть продуманно, слаженно, результативно.

Да, в финале накал борьбы достиг максимума, и перевес в забитых голах одесской команде достался не просто. «Черное море» по составу игроков – самая возрастная команда. Но тут можно сказать, что мастерство и умение одесских спортсменов добиться своего переиграла, молодость. Другие команды еще не достигли уровня одесситов,

– сказал Игорь Калинин.

По итогам турнира участников ждали и другие традиционные награды. На этот раз звание «Лучший бомбардир» досталось Александру Гирка из «Чёрного моря». И еще один игрок из одесской команды, Константин Стародубовский, был отмечен как «Лучший вратарь».

Звание «Лучший игрок» сезона вручили Шамилю Найбулаеву из донецкого «INTER», звание «Самый ценный игрок турнира» (MVP) досталось Дмитрию Ярчуку из очаковского «Арсенала».

Турнир закончен. Спортсмены начинают готовиться к соревнованиям будущего года, чтобы в очередной раз показать свое мастерство, получить удовольствие от игры, встреч, моря и всего того, что ожидает их в Одессе.