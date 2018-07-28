«Черноморец» в гостях проиграл львовским «Карпатам» – 0:1

Единственный мяч Шведа в начале матча позволил «Карпатам» нанести первое поражение «Черноморцу» в текущем сезоне Премьер-лиги

После домашней победы в стартовом туре над донецким «Олимпиком», которая, что главное, была добыта при хорошей и содержательной игре, «морякам» предстояло подтвердить свои амбиции в матче против традиционно неуступчивых «Карпат». В свою очередь, львовяне поединок первого тура безвольно проиграли «Александрии» и изо всех сил хотели искупить свою вину перед болельщиками. Стоит также отметить, что отчётная встреча стала для «Карпат» и «Черноморца» уже 50-й в рамках чемпионатов Украины. До этого и львовяне, и одесситы в поединках между собой одержали по 14 побед, а ещё 21 матч завершился вничью.

На этот раз, финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал минимальную победу львовских «Карпат» – 1:0.

В матче третьего тура Премьер-лиги, который состоится 4 августа, «Черноморец» сыграет в Запорожье против луганской «Зари». Начало матча на стадионе «Славутич-Арена» запланировано на 19:30.