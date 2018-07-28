Ряды одесских правоохранителей пополнились новыми полицейскими

Двадцать четыре полицейских новобранцев принесли присягу на верность Украине. Как рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин, церемония состоялась на территории главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По его словам, уже с завтрашнего дня их ожидает тяжкая, но очень важная работа. «…Будьте верными народу, преданными нашему общему делу и честными перед законом!», — напутствовал Дмитрий Головин своих новых подчиненных.

По информации ГУНП восемнадцать новобранцев будут нести службу в секторе реагирования патрульной полиции, четверо — в охране административных зданий и двое — в секторе мониторинга.