Глеб Милютин: физические лица - предприниматели направили в местные бюджеты свыше 560 млн грн единого налога

На протяжении первого полугодия 2018 года физические лица - предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, направили в местные бюджеты свыше 560 млн. грн.,

- сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы Одесской области отметил, что поступление по единому налогу увеличились почти на 115 млн грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Одесской области сохраняется тенденция увеличения поступлений единого налога. Это свидетельствует об активной предпринимательской деятельности физических лиц и их добросовестное отношение к уплате налогов,

- прокомментировал Глеб Милютин.

Руководитель Главного управления ГФС в Одесской области добавил, что такой результат наблюдается благодаря плодотворному сотрудничеству с реальным бизнесом.

Сейчас, в курортный сезон, мы также всесторонне оказываем содействие развитию предпринимательской деятельности. Так, специалистами фискальной службы Одесской области проводятся выездные встречи-семинары для предпринимателей, которые работают на рынках Одессы и области, а также для субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность на побережьи, с целью проведения разъяснительной работы по вопросам применения налогового законодательства,

- сказал Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы Одесской области уверен, что проведение системной разъяснительной работы и встречи в формате диалога с субъектами хозяйствования приведут к общим положительным результатам.