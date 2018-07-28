В Одесской области подожгли рынок

По информации ГСЧС, накануне ночью поступил сигнал о пожаре на рынке на курорте Сергеевка Белгород-Днестровского района.

На место уже через девять минут прибыли пожарные. Как выяснилось, на рынке горят два торговых павильона с хозяйственными товарами.

Общая площадь возгорания составила сорок квадратных метров.

Спасателям удалось не допустить переноса огня на соседние павильоны, а уже через час пожар был потушен.

Проводится расследование. Согласно предварительным данным, причиной пожара могло стать «занесение очага возгорания извне», то есть преднамеренный поджог.

В борьбе с огнем принимали участие три единицы техники и четырнадцать человек личного состава. Пострадавших нет.