Серьёзный пожар произошел в Одессе

По информации ГУНП, накануне вечером поступил сигнал о возгорании в доме на улице Косвенной.

Уже через шесть минут на место прибыли пожарные экипажи. Выяснилось, что горит крыша и чердак двухэтажного здания. Общая площадь возгорания составила более ста пятидесяти квадратных метров.

Борьба с огнем продолжалась около полутора часов.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и его переноса на другие постройки.

Проводится расследование. По предварительной информации, причиной возгорания стала аварийное состояние кондиционера, расположенного на втором этаже.

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и двадцать два человека личного состава.