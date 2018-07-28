На одесском побережье наблюдается острая нехватка пожарных гидрантов

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в горсовете.

Так, согласно докладу и.о. руководителя департамента оборонной работы и гражданской защиты Сергея Белова, на всем городском побережье имеются лишь девять пожарных гидрантов, семь из которых – на территории Приморского района. А на наиболее продолжительном участке берега, относящемся к Киевскому району, таковых только два.

В связи с этим руководству ГСЧС совместно с профильными службами муниципалитета поручено определить, какое количество гидрантов необходимо на побережье и обеспечить их установку. Причем, по его словам, сделать это нужно в самое ближайшее время. Поскольку наличие источников воды является одним из основных залогов успешной и оперативной борьбы с возможными возгораниями. Особенно принимая во внимание, что на побережье имеются только два причала, где пожарная техника может пополнить запас воды.