Кенгуру ворвался в дом в Австралии: нарушитель или жертва?

Напуганный кенгуру получил многочисленные порезы и потерял много крови

Австралийская семья вызвала спасателей после того, как кенгуру проник в их дом в Мельбурне, разбив вдребезги окно. Жители смогли закрыть незваного гостя в ванной, сообщил сотрудник службы спасения диких животных. Спасатель Манфред Забинскас успокоил животное с помощью транквилизатора и вынес из дома. Члены семьи не пострадали, но кенгуру получил многочисленные порезы лап, из-за чего потерял много крови. Кенгуру-нарушитель был среднего размера, весом около 30 кг. Он наделал вреда по всему дому и разбил второе окно, пытаясь убежать.

Семье удалось закрыть кенгуру в ванной комнате По мнению спасателя, причиной инцидента могло стать то, что сейчас дома расположены в традиционных местах проживания кенгуру. Манфред Забинскас считает, что на кенгуру, возможно, напала собака или его напугал автомобиль, из-за чего животное и вторглось в дом. Кенгуру получил медицинскую помощь и сейчас о нем заботится служба спасения диких животных.

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