Тень Манафорта: как политтехнолог консультировал "мэра Киева V.K."

В материалах 2014 года Манафорт называет мэра Киева, которого консультирует, "V.K.". Виталий Кличко был избран мэром Киева в мае 2014 года.

Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, которого судят в США по нескольким обвинениям, сотрудничал в 2014 году с мэром Киева.

Об этом свидетельствуют документы доказательной базы против политтехнолога, которую собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

Обвинение передало суду несколько сотен страниц документов, часть из которых касается "украинского периода" с 2005 по 2014 год.

ВВС изучила доказательную базу и обнаружила интересные подробности сотрудничества Манафорта с украинскими политиками.

По документам, через три месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации.

Она предназначалась для мэра с инициалами "V.K.". Местные киевские выборы состоялись 25 мая 2014 года. Их выиграл Виталий Кличко.

То есть, как следует из документов, Манафорт мог консультировать Виталия Кличко и во время его мэрской предвыборной кампании, и уже в должности мэра.

Советы Манафорта

По плану Манафорта, в столичной администрации должны были работать две команды: политтехнолога и самого мэра.

Первая фаза совместной работы, согласно документам, должна была продолжаться с 20 по 24 мая. 24 мая политтехнолог отправил электронное письмо с презентацией и планами на первые сто дней.

Первыми шагами мэра должны были быть: работа с прессой, создание медиабазы, установление отношений с владельцами ключевых СМИ, которые будут доносить тезисы мэра VK.

Также в планах - подготовка месседжей и выступлений мэра, создание для него "военной комнаты", кампания в соцсетях, блоггинг и прочее.

Вторая фаза плана охватывала период с 26 мая по 21 июня. Она включала пресс-конференции, звонки европейским лидерам и график событий, работу с сетями.

В октябре 2017 года Манафорт добровольно сдался ФБР

Манафорт также предлагал мэру Киева следующие инициативы:

100% возврат налога на доход, уплаченного в Киеве, в городской бюджет,

ужесточение штрафов за нарушение правил парковки,

подчинение глав райадминистраций столицы мэру,

проведение аудита коммунальных предприятий,

освободить и отремонтировать здание мэрии,

горсовет перенести в один из офисных центров или разместить его в одной из райадминистраций.

Также политтехнолог предлагал четко разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшить бюрократические процедуры, объединить должности мэра и руководителя КГГА и уменьшить количество заместителей.

Что говорит Кличко?

В комментарии BBC News Украина Виталий Кличко признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала свои консультационные услуги.

"Поскольку фамилия Манафорта была известна в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные - тестовые вещи", - сказал мэр Киева.

По его словам, в этих предложениях были общие моменты, "ничего такого архинового, чего мы не знали".

"Поэтому, можно сказать, что сотрудничество, которое предлагалось, закончилось, так и не начавшись", - подытожил Виталий Кличко.

Дело Манафорта в США

30 октября 2017 года Манафорт добровольно сдался ФБР после того, как следователи выдвинули против него обвинения в ряде тяжких преступлений: отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и еще десяти нарушениях закона, многие из которых, как утверждает обвинение, были совершены за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Сам политтехнолог все обвинения против себя отвергает.

Если суд докажет вину политтехнолога, остаток своей жизни он проведет в тюрьме.

Деятельность Манафорта в Украине привлекла внимание американских правоохранителей во время расследования возможного вмешательства России в президентскую гонку США в 2016 году.

Тогда он был руководителем избирательного штаба кандидата Дональда Трампа.

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