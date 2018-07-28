Порошенко уволил Горбулина с должности директора Нацинститута стратегических исследований и назначил Павленко

Президент Петр Порошенко уволил Владимира Горбулина с должности директора Национального института стратегических исследований и назначил на его место Ростислава Павленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.

Горбулин уволен в связи с переходом на работу в Национальную академию наук. Также Горбулин является внештатным советником Порошенко.

Напомним, Владимир Горбулин возглавлял Нацинститут стратегических исследований с августа 2014 года.

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя главы администрации главы государства Ростислава Павленко директором Национального института стратегических исследований. Соответственный указ был опубликован на сайте главы страны в понедельник, 30 июля.

"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе №221/2018.

Ростислав Павленко с 2005 по 2008 год возглавлял аналитическую службу Секретариата Президента Виктора Ющенко.

8 августа 2012 года Ростислав Павленко был избран в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу по списку "УДАР" под номером 34. Также занимал должность заместителя начальника предвыборного штаба партии Виталия Кличко.

С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Прошел в парламент от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 22.

26 декабря 2014 года президент Петр Порошенко своим указом назначил Павленко заместителем главы Администрации президента. 14 января 2015 года Верховная Рада лишила Павленко депутатского мандата.

Президент Петр Порошенко уволил Владимира Горбулина с должности директора Национального института стратегических исследований и назначил на его место Ростислава Павленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.

Горбулин уволен в связи с переходом на работу в Национальную академию наук. Также Горбулин является внештатным советником Порошенко.

Напомним, Владимир Горбулин возглавлял Нацинститут стратегических исследований с августа 2014 года.

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя главы администрации главы государства Ростислава Павленко директором Национального института стратегических исследований. Соответственный указ был опубликован на сайте главы страны в понедельник, 30 июля.

"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе №221/2018.

Ростислав Павленко с 2005 по 2008 год возглавлял аналитическую службу Секретариата Президента Виктора Ющенко.

8 августа 2012 года Ростислав Павленко был избран в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу по списку "УДАР" под номером 34. Также занимал должность заместителя начальника предвыборного штаба партии Виталия Кличко.

С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Прошел в парламент от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 22.

26 декабря 2014 года президент Петр Порошенко своим указом назначил Павленко заместителем главы Администрации президента. 14 января 2015 года Верховная Рада лишила Павленко депутатского мандата.