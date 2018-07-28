Авиакомпании задолжали украинцам за задержки рейсов более 2 млн евро

Пассажиры могут получить до 600 евро компенсации за сорванный рейс. При условии, что летят в страну Евросоюза или европейской компанией.

От авиакомпаний можно получить до 600 евро за задержку или отмену рейса

В первом полугодии 2018 года от задержки, отмены и овербукинга рейсов во всем мире пострадали 4,5 млн авиапассажиров, общий размер компенсации, которую им должны выплатить авиакомпании, составляет 1,9 млрд евро, сообщает AirHelp, компания по выплате компенсаций за сорванные рейсы.

Суммарный размер компенсации, которую перевозчики должны выплатить авиапутешественникам всего мира, по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на почти на 500 млн евро.

На территории Украины за указанный период было отменено и задержано 96 рейсов; от сорванных рейсов пострадали 6417 пассажиров; суммарный размер компенсации, которая им полагается, составляет около 2 млн евро.

Как отмечают в компании, одним из этих факторов могло стать решение Европейского суда, согласно которому авиакомпании должны нести ответственность за забастовки своих сотрудников, то есть такие забастовки более не считаются исключительными обстоятельствами, освобождающими перевозчиков от ответственности выплачивать пассажирам компенсацию за сорванный рейс.

Пассажирам, которые пострадали от задержки или отмены рейса или от отказа в перевозке, может полагаться финансовая компенсация в размере до 600 евро на человека при соблюдении определенных условий: либо аэропорт вылета должен находиться в границах Евросоюза, либо перевозчик должен базироваться в Евросоюзе и совершать рейс с прилетом в аэропорт на территории Евросоюза. Помимо этого, задержка рейса должна была произойти по вине авиакомпании. Заявку на получение компенсации можно подать в течение трех лет с даты сорванного рейса, отмечается в сообщении.

Напомним, что этим летом украинские авиакомпании неоднократно задерживали рейсы на туристических маршрутах, из-за чего страдали сотни пассажиров. Также сообщалось о задержках рейсов в украинских аэропортах.

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