Сообщение На Херсонщине мошенники используют новый вид аферы появились сначала на Новости Херсонщины. Новости Херсонщины >>

На прошлой неделе двое молодых людей стали жертвами онлайн-сервиса автоперевозки. Один из них перевёл на карту мошеннику 1800 гривен для того, чтобы тот заправил машину и повёз потерпевшего в столицу. Однако, когда пришло время поездки, парень на вокзале своего водителя не дождался.

Другой потерпевший, житель Днепра, отдыхал в Железном Порту. Не пожелав трястись в автобусах или на поезде, он решил заплатить 700 гривен и доехать с комфортом в машине. Но удобства потерпевший не получил, и денег лишился. По номеру, на который договаривались о встрече, уже невозможно было дозвониться.

По данным факам открыто дело по статье "Мошенничество".

Источник