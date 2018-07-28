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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Единственным надежным решением «мусорной проблемы» в Одессе является строительство современного мусороперерабатывающего предприятия

Категория: Новости


Единственным надежным решением «мусорной проблемы» в Одессе является строительство современного мусороперерабатывающего предприятия

Такое убеждение было высказано в ходе аппаратного совещания в горсовете.

Примером решения данной проблемы может служить то, как данный вопрос решен в литовском городе-побратиме Одессы – Клайпеде, где одесская делегация недавно находилась в командировке.

Там, не то что на прилегающей территории, но даже на самом предприятии ничего не свидетельствуют о профиле его работы. «…характерных запахов нет вообще. Как и вредных выбросов в атмосферу. Причем данные об этом постоянно обнародуются в онлайн-режиме».

Кроме того, предприятие практически безотходно. Даже тот шлак, который образуется на конечной стадии переработки мусора реализуют на строительство дорог.

Отметим, однако, что рассказами о скорой постройке в непосредственной близости от Одессы мусороперерабатывающего, или хотя бы мусоросжигающего завода руководство города «кормит» одесситов вот уже на протяжении, по меньшей мере, трех лет.

Что же касается создания такого предприятия, как в Клайпеде, то для этого потребовались бы инвестиции в размере  ста сорока миллионов евро!



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