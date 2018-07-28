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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

«Одесский каравай» теряет монополию на нашем хлебном рынке

Категория: Новости


«Одесский каравай» теряет монополию на нашем хлебном рынке

Руководство города ведет переговоры с несколькими производителями хлеба о поставках хлебобулочных изделий в Одессу.

Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал вице-мэр Олесь Янчук.

По его словам, на предприятии «Одесский каравай» происходят пока не совсем понятные процессы. И несмотря на то, что никакой опасности нехватки хлеба и хлебобулочных изделий в городе нет, муниципалитет уже ведет переговоры с рядом других хлебопроизводителей.

Таким образом, «… принимаются меры по демонополизации одесского рынка хлебобулочных изделий. Чтобы город не зависел от ситуации на одном производстве».

Отметим, что обеспокоенность как у городского руководства, так и у населения вызвала информация о том, что семьдесят киосков по продаже хлебобулочных изделий выставлены на аукцион.



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