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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одесской области ссора с женщиной стоила мужчине жизни

Категория: Новости / Происшествия


В Одесской области ссора с женщиной стоила мужчине жизни

В Великомихайловском районе в ходе ссоры женщина убила своего знакомого. По информации ГУНП, в одном из сел во время совместного употребления спиртных напитков между пятидесятилетней местной жительницей и ее пятидесяти однолетнего односельчанина женщина нанесла мужчине ножевую рану, которая оказалась несовместима с жизнью.

По данным начальника Великомихайловского отдела полиции Геннадия Буковского, «…со слов женщины мужчина в ходе конфликта замахнулся на нее кулаком, а она схватила со стола нож и ударила его в грудь».

В Одесской области ссора с женщиной стоила мужчине жизни

 

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.



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