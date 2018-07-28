В Одесской области ссора с женщиной стоила мужчине жизни

В Великомихайловском районе в ходе ссоры женщина убила своего знакомого. По информации ГУНП, в одном из сел во время совместного употребления спиртных напитков между пятидесятилетней местной жительницей и ее пятидесяти однолетнего односельчанина женщина нанесла мужчине ножевую рану, которая оказалась несовместима с жизнью.

По данным начальника Великомихайловского отдела полиции Геннадия Буковского, «…со слов женщины мужчина в ходе конфликта замахнулся на нее кулаком, а она схватила со стола нож и ударила его в грудь».

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

За совершенное ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.