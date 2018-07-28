Очередное убийство произошло накануне на знаменитом одесском курорте

По информации ГУНП, поступило сообщение о том, что на территории одной из баз отдыха в Затоке находится тело человека. Погибшим оказался тридцати четырех летний житель Днепропетровской области.

Как показало следствие, накануне между погибшим и сорока трех летним жителем Винницкой области произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту несколько сильных ударов, от которых тот потерял сознание. После чего нападавший сел в автомобиль и уехал.

Когда прибыли медики, человек был уже мертв.

Его убийца был задержан уже через несколько часов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти).

За совершенное преступление «винницкому гостю» грозит до десяти лет лишения свободы.