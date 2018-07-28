Одесский раввин и руководитель общества узников гетто и концлагерей лично закрашивали антисемитские надписи на стенах одесских домов

Об этом сообщил пресс-секретарь еврейской общины Одессы Болеслав Копулкин. По его словам, надписи на зданиях в районе синагоги стали появляться после матча по футболу 21 июля. И правоохранители «списали» это на заезжих болельщиков. «Однако болельщики уехали, а надписи продолжают появляться. Причем, даже там, где раньше уже были закрашены!»

Болеслав Капулкин отметил, что по данному факту «еврейская община Одессы уже неоднократно обращалась в полицию, прокуратуру и СБУ. Результатов никаких! Это оскорбительно для страны, которая пережила Холокост!»

Именно потому главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и глава ассоциации узников гетто и концлагерей Роман Шварцман решили показать пример и закрасить эти надписи самостоятельно.