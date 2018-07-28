Политический кризис в Белгороде-Днестровском выходит на новый уровень

Мэр Белгорода-Днестровска Алла Гинак ветировала решение депутатов горсовета о лишении полномочий секретаря совета. Также мэр наложила вето и на решение о сокращении зарплат заместителям городского головы.

Теперь для того, чтобы преодолеть вето мэра, депутаты должны подтвердить прежние решения двумя третями голосов.

А по мнению экспертов, столь значительного большинства у противников нынешнего мэра в горсовете нет.

В то же время, простое большинство противники Аллы Гинак удерживают твердо, что дает им возможность блокировать любые инициативы мэра и его команды.

В такой патовой ситуации городские власти Белгорода-Днестровского находятся уже более полугода. В начале лета Алла Гинак даже заявила о намерении уйти в отставку, но после вмешательства губернатора отозвала его.

Отметим, что, по мнению многих политических экспертов Одесского региона, с каждым витком кризиса положение дел все больше похожа не на патовую ситуацию, а на шахматный цугцванг, при котором каждый следующий ход в партии только ухудшает положение.