Вода в Одессе соответствует нормам. Как в кране, так и на побережье!

По данным лабораторного центра Минздрава в Одесской области, анализ проб морской воды, взятых на городских пляжах, показал, что как по химическим, так и по микробиологическим показателям морская вода соответствует принятым нормативам.

Таким образом, купание разрешено на всех одесских пляжах.

Что же касается состояния питьевой воды, то взятые пробы также показали, что вода в целом соответствует утвержденным стандартам.

Тем не менее медики все же рекомендуют по возможности кипятить воду. Особенно для малолетних детей.