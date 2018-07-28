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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Вода в Одессе соответствует нормам. Как в кране, так и на побережье!

Категория: Новости


Вода в Одессе соответствует нормам. Как в кране, так и на побережье!

По данным лабораторного центра Минздрава в Одесской области, анализ проб морской воды, взятых на городских пляжах, показал, что как по химическим, так и по микробиологическим показателям морская вода соответствует принятым нормативам.

Таким образом, купание разрешено на всех одесских пляжах.

Что же касается состояния питьевой воды, то взятые пробы также показали, что вода в целом соответствует утвержденным стандартам.

Тем не менее медики все же рекомендуют по возможности кипятить воду. Особенно для малолетних детей.



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