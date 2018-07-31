Явление банковской «мессии» на красной дорожке кинофестиваля

Немногочисленные скучающие зрители церемонии открытия IX Одесского Международного кинофестиваля не узнали Валерию Гонтареву среди гостей на красной дорожке. Чего уж там, даже армия журналистов окологламурной одесской тусовки не идентифицировала в стильной платиновой блондинке женщину, от росчерка пера которой до недавнего времени зависели не только существование любого украинского банка, но и размеры золотовалютного резерва страны и даже, о боги!, получение Украиной транша МВФ.

Да, да, вы правильно прочитали, дорогие мои читатели, на красной дорожке демонстрировала свой обновлённый, я бы даже использовала выражение «подрихтованный» имидж бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Почему фигура такого масштаба осталась без внимания СМИ и общественности – вполне объяснимо. И причина этого кроется вовсе не в метаморфозах облика Гонтаревой, а в том, что украинская общественность просто-напросто забыла, как выглядит главная финансистка страны.

В этой связи стоит вспомнить увлекательную историю о том, как депутаты Верховной Рады Украины в течении года не имели возможность заслушать отчёт Гонтаревой, пребывающей целый год в оплачиваемом отпуске и не появляющейся на рабочем месте, и по результатам – уволить её. «А разве так можно?» – наивно спросите вы, дорогие мои законопослушные читатели.

Можно, если вы – человек президента.

Крыша президента

Не считаю себя в праве утомлять читателей голословными, с моей стороны, и досужими домыслами о характере тех связей, в которых состоят президент и бывшая глава Нацбанка, поэтому не собираюсь доказывать, что они состоят в родственных, близких или финансовых отношениях. Не стремлюсь пополнить ряд журналистов, сделавших себе имя на скандальных расследованиях природы такого рода отношений. Поймите меня правильно – изобличающих документов в руках не держала, как в прочем, и пресловутую свечку… Есть у меня подозрение, что мы, простые смертные так никогда и не узнаем, какие отношения и схемы связывают власть имущих. Тем более, что при существующем уровне коррупции в судебной системе, любой, самый правдивый документ, изобличающий власть и представленный как доказательство в суде, будет превращён в пустую бумажку.

Одно могу утверждать с полной очевидностью – в результате деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка государство Украина обеднело. Оспаривать этот неопровержимый факт, я думаю, не будет никто, даже государственная статистика.

Рост цен

Например, потребительские цены за годы Гонтаревой на посту выросли на 80%, а промышленные – на 90%. Валерия Алексеевна считает своей заслугой то, что показатель инфляции сохранился на уровне 12%, сейчас если верить официальным источникам. Но этот феномен объясняется элементарно –замедление инфляции, которую фиксирует в последнее время Госстат, большинство экспертов объясняет падением покупательной способности населения.

Обвал гривны

При Гонтаревой курс доллара в Украине взлетел более чем в два раза – с 11,85 грн. за $ до 26,97 грн. за $.

Больше всего Украину напугал антирекорд обвала гривны в феврале 2015 года, когда курс достиг исторического пика – 33 грн. за $, а на черном рынке – до 40 грн. за $. При этом хотелось бы напомнить, что Нацбанк в лице главы отказался предпринимать меры по сдерживанию курса. Гонтарева, как ни странно, даже этим гордится и называет одной из главных своих заслуг переход страны «на гибкий валютный курс».

Закрытие банков

В начале 2014 года в Украине было 180 банков. По последним данным НБУ, осталось 92 работающих финансовых учреждения.

Всего Нацбанк принял решения о выведении с рынка 89 финансовых учреждений. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.

В итоге украинская банковская система очистилась от таких известных крупных банков, как Платинум, банк Михайловский, Фидобанк, Хрещатик, Надра, Дельта Банк и другие.

Что касается банков олигархов, то они не пострадали и постепенно выходят в лидеры на рынке. Сама Гонтарева объясняла это так: «Как работают олигархические банки: собирают деньги населения (в виде депозитов) и вкладывают их в свой собственный бизнес. Тут банки – это совершенно отдельно стоящий бизнес, они заимствовали деньги на европейских рынках. Так что эти банки будут работать, как работали».

В Ассоциации защиты банков уточнили, что закрытие банков привело к массовым протестам вкладчиков и падению доверия к банковской системе. Кроме того, 106 тысяч работников банков были уволены из-за закрытия финансовых учреждений. Потери бизнеса и граждан составили около 550 млрд грн. Количество вкладчиков, которые вынуждены были забирать депозиты через Фонд гарантирования, составило более 1,6 млн человек, а нагрузка на Фонд гарантирования вкладов увеличилась до 80,3 млрд грн. выплаченных средств только за 2016 год.

Это ещё одна из мнимых заслуг Гонтаревой. Она громко именует зачистку банковской системы Украины «стабилизацией ситуации в банковской системе».

Золотовалютные резервы Нацбанка

Когда Гонтарева возглавила НБУ, золотовалютные резервы Украины составляли $17,8 млрд. А уже через восемь месяцев оскудели до отметки в $5,6 млрд. из-за погашения $11,15 млрд госдолга.

«В последующие годы Украине придется выплатить за счет погашения и обслуживания государственного долга около $12,8 млрд. При таких условиях продолжение сотрудничества с МВФ является залогом того, что в следующие три года Украина сможет осуществить выплаты по государственному долгу без лишнего стресса для валютного рынка и финансовой стабильности в государстве», – заявила тогда Гонтарева. При этом глава НБУ не уточнила, насколько вырастет сам госдолг и траты на его обслуживание в связи с новыми займами у МВФ.

«…свою миссию полностью выполнила»

10 мая 2017 года стал последним рабочим днем Гонтаревой в должности главы НБУ. И между тем, она ещё год оставалась на своём посту.

Напомню, согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на 7 лет. Другими словами, Гонтарева находилась в отпуске до тех пор, пока президент не соизволил подать в парламент представление на ее увольнение и Верховная Рада не утвердила соответствующее решение.

Первые месяцы Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. Она использовала остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года. А с августа глава Нацбанка находилась в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

В аккурат к середине 2017 года стало известно, что главе и членам правления Национального банка Украины повысили зарплаты. Нет, дорогие мои читатели, не так как нам с вами – на 100 или даже на 1000 грн. Виновники развала банковской системы и обвала гривны теперь получают ровно вдвое больше, чем раньше – в среднем 241 тыс. грн. в месяц.

Продержать в отпуске до 7 разрешённых лет такого полезного для себя человека как Валерия Гонтарева президенту Порошенко, конечно же, не удалось. В июне 2018 года Верховная Рада проголосовала утвердительно за представление президента на её увольнение. Валерия Алексеевна даже снизошла чего-то там прочесть депутатам с бумажки. Типа – отчиталась…Ну если, конечно, можно считать отчётом слова: «…Я считаю, что свою МИССИЮ полностью выполнила. Мы осуществили реформу банковского сектора… Мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию».

Призвать к отчёту

Явление банковской «мессии» на красной дорожке Одесского кинофестиваля осталось незамеченным для сообщества. Наверное, это даже хорошо… Ведь народ обездоленный, обозлённый, непредсказуемый в своих действиях. Ведь старшего сына Порошенко и казака Гаврилюка, теперь нардепа, митингующие «евробляхари» под Верховной Радой пытались призвать к ответу. Вот и на красной дорожке Одесского кинофестиваля Валерия Алексеевна Гонтарева могла бы отчитаться перед всей Украиной за неумелую и непрофессиональную деятельность на посту главы Нацбанка. Или повиниться перед народом. Конечно, сильно мешал бы невинный взгляд и изысканный серебристый плащик от американского знаменитого кутюрье Тедда Бейкера, и общий, сияющий счастьем, образ подтянутой и помолодевшей Гонтаревой. На который, судя по недавним изменениям, внесённым в декларацию экс-главы НБУ, было потрачено 372 тысячи гривен на курс лечения в Индии в Hospital Kalari Kovilakom.

Клиника аюрведы Калари Ковилаком специализируется на очищении организма, антистрессе, контроле веса. Гонтарева провела здесь, как минимум 28 дней, судя по задекларированным средствам.

И если бы одесситы в свойственной им толерантной манере потребовали отчитаться Валерию Алексеевну за эти и другие потраченные средства, прямо там, на красной дорожке – это стало бы по-настоящему главным событием скучного и вымученного фестиваля.