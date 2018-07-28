Фестиваль недолговечных скульптур: Король Лев, Баба Яга и все-все-все

Как создать сказку из… песка? Очень просто: стать участником песочного (Odessa Sand Fest) фестиваля, который недавно состоялся в Одессе, и создать любимого сказочного героя. Да, именно из песка! Недолговечный материал? Ну и что! Зато сколько азарта, вдохновения и мастерства было вложено в каждую работу.

Летним днем у знаменитой одесской Желтой скалы, в районе пляжа «Отрада» собрались ваятели, – специалисты и любители, – разбились на команды, и каждый создал своего любимого сказочного героя (а именно такова была тема фестиваля) на радость окружающим да и самим себе тоже.

Семь команд мастеров создавали фигуры, нисколько не жалея о том, что песок – материал не на века, даже не неделю (тут уж как с погодой повезет) – и герои сказок оживали на глазах, обретали песочно-глиняную «плоть», и ни один был не похож на другого, потому что фантазия песочных скульпторов, их мастерство и собственной видение порой просто поражали. Приятно, что в создании скульптур участвовали и дети: для них была организована и своя программа, и своя номинация.

Специально для фестиваля на пляж завезли 20 тонн песочной смеси, смешанной с глиной. Да, фестиваль есть фестиваль, и он означает, что совсем скоро жюри проведет отбор лучших на их взгляд фигур. Но сами организаторы считают, что проигравших на таком фестивале не бывает.

Проигравших и в самом деле не было, потому что все ваятели после подведения итогов ушли в самом прекрасном расположении духа. Ну а зрители – вольные и невольные – готовы сами были ваять что-то свое, настолько их увлек процесс созерцания, как создается то или иное песочное чудо.

Организаторы фестиваля говорят, что все прошло прекрасно только благодаря талантливым одесситам, способным за восемь часов превратить глыбу песка в произведение искусства!

И вот он – главный результат: кусок пляжной территории, словно и в самом деле как в сказке, укрылся чудо-героями – результатом истинного мастерства. Тут вам и Чудо-юдо-рыба-кит, и Водяной, и Баба Яга, Тыква и даже Медуза (кстати, эта детская работы была отмечена в особой номинации).

Ну что ж, поработали, проявили мастерство и фантазию – пора жюри выносить вердикт. Первую премию получила команда «Прайд» под руководством настоящего одесского мастера песчаной скульптуры Ирины Загайчук. На втором месте – та самая Баба-Яга, которая, однако, никоим образом никого не пугала, хотя была сделана с точным совпадением с «оригиналом», то есть, со всем известной ну очень нехорошей сказочной героиней.

Ну а дальше… Кажется, все зрители только этого и ждали: пришел их черед. Возле каждой скульптуры хотел сфотографироваться каждый, словно понимал, что все они замечательны, но так недолговечны… Ну а когда всем стало понятно, что желание потрогать каждое творение может всерьез навредить и без того хрупким скульптурам, организаторы фестиваля призвали одесситов и гостей города к порядку.

Вот так, к вечеру еще одного летнего одесского дня на берегу моря собрались вместе сказочные герои, словно собрались исполнять чьи-то желания. Не так уж часто можно увидеть подобное: хоть и в самом деле самому желание загадывай!

Ну а нам лишь стоит добавить, что подобный фестиваль проходит в Одессе уже во второй раз. Но, в отличие от прошлого года, он прошел гораздо масштабнее. В прошлый и участников было меньше, и работы совсем другие (темой была архитектура). И если в прошлом году на все работы понадобилось всего пять тонн, песка, то в этом – в четыре раза больше.

И можно только себе представить, как фестивально-песочный сюрприз порадует нас уже будущим летом!