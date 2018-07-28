Горсад оживился скульптурами

Еще не так давно это было новинкой, для кого-то – зачастую пугающей. Ну вот представьте себе: выходите вы летним вечером погулять, проходите по Приморскому бульвару или заглядываете в тот же Горсад, где у фонтана, к вашему изумлению, видите новую скульптуру. И вот подходите вы к ней, чтобы полюбоваться или поинтересоваться, «кому это новый памятник установили», а скульптура вдруг… слегка шевелится.

Нет, это не «шутка юмора» и не обман зрения: понятие «живая скульптура» уже довольно прочно вошло в нашу жизнь, хотя для кого-то – все еще неожиданность, новинка. Это особое искусство: стоять неподвижно, стать местом, где возле тебя фотографируются, а ты, в особом гриме, неожиданном костюме (хотя в нем очень жарко) и в самом деле застыл, как статуя.

И вот снова в разгаре туристический сезон, и вы можете снова полюбоваться очередными живыми скульптурами, которые появляются то на Приморском бульваре, то в Горсаду.

Вот перед вами – русалки с хвостами, ангелы, застывшие фотографы из давнего прошлого… Кстати, далеко не всем подобные «вещицы» по душе. Некоторые такие памятники печально подобны, и вызывают не самое приятные ассоциации. Но, в основном, они позитивны, особенно когда преображаются в персонажей из детских сказок.

А началось все когда-то, если кто помнит, с актера-мима, появившегося в том же Горсаду в неком средневековом облаченье. Тогда живые скульптуры были для Одессы не просто дивом, а фантастически-невероятным явлением. О нем писали практически все городские СМИ.

Позже ситуация изменилась: живые статуи кого только не изображали, диковинка становилась более-менее привычной, но все еще, бывает, теряешься, глядя на очередную «скульптуру»: это новый памятник или живой человек?

Кстати, а кто же становится такими вот живыми скульптурами? Сами они на этот вопрос не отвечают: им положено молчать. Ну разве что голову склонить в ответ, отрицательно или положительно кивнуть.

Чаще всего, это актеры, гимнасты, мимы, танцовщики, спортсмены, загримированные таким образом, что становятся похожими на статуи. Живые статуи – это яркие, запоминающиеся образы, которыми могут стать как любые известные персонажи, так и герои. Кстати, уже есть особый одесский «шик» пригласить такую вот живую статую на собственный день рождения или корпоратив. Ну чтобы подивить гостей: вот, мол, какой сюрприз я вам подготовил.

А работенка такая – очень нелегкая. Живые скульптуры должны быть артистичными, знать, как привлечь публику. Посему, насколько я понимаю, появление на улицах города живых скульптур – это зачастую просто реклама подобных услуг. Некоторые статуи подрабатывают и в том же Горсаду. Приглядитесь: почти рядом с каждой – коробочка-копилочка.