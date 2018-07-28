Закулисный террор, итальянский опыт

Сегодня, когда по улицам наших городов все еще безнаказанно маршируют молодчики из так называемых «Национальных дружин», радикалы из С-14, громят витрины в балаклавах, скрывающих их лица, невольно задаешься вопросом: «кто в конечном счете за ними стоит?». На ум приходят итальянские «Красные бригады», похитившие и убившие бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро, убийство которого остается крупнейшим политическим преступлением второй половины ХХ века.

В середине марта 1978 года «красные бригады» подстерегают Моро и его эскорт на улице Фани в Риме, без труда расправляются с охраной и заключают Моро в так называемую «тюрьму народа», где жестоко пытают его. 9 мая труп Моро по звонку «красных бригад» обнаруживают в центре столицы. Трагическое фото изрешеченного пулями пожилого человека, скорчившегося в багажнике автомобиля, обошло СМИ всего мира. Это был ясный намек, к чему привела его попытка изменить политический курс Италии в отличном от предписанных Вашингтоном направления.

Лишь годы спустя «Красные бригады» были разгромлены. В 1982 году состоялся суд, 32 арестованным по делу Моро «бригадистам» были вынесены пожизненные сроки, а еще 63 террориста сели в тюрьму надолго. Постепенно, капля по капле, стала просачиваться информация о том, кто же стоял за их спиной.

Красные бригады

Начало 70–х годов отмечено активизацией так называемого «красного террора» в Италии. В августе 1970 года Ренато Курчо, Маргеритой Кагол и Ренато Франческини основали организацию «Красные бригады». Их тактика «кусай и беги» перерастает в теорию «беспорядочного терроризма». Пропагандируются установки на военные действия в условиях города. Налеты на оружейные магазины чередуются с похищением людей и последующим вымогательством денег. На эти средства приобретается оружие, создаются боевые «колонны» – в Риме, Турине, Венеции, Неаполе. Акции «красных бригад» становятся все более дерзкими. Руководитель сектора специальных операций ЦРУ генерал У.Ярборо, отмечал, что так называемый «беспорядочный терроризм» является тактикой, выработанной ЦРУ, которая используется главным образом как кардинальный элемент для разных программ, имеющих целью дестабилизировать правительства и убедить население согласиться на установление сильного полицейского государства. Красные бригады ставили своей целью создание революционного государства в результате вооруженной борьбы и отсоединение Италии от альянса западных государств (в том числе от блока НАТО). Численность Красных бригад доходила до 25000 человек, занятых различной деятельностью, как партизанской, так и полулегальной, обеспечивавшей функционирование боевых групп. Итальянские историки считают, что своим появлением «Красные бригады» обязаны социологическому факультету университета в Тренто, где в конце 1960-х годов учились многие будущие их главари. Там же учился и Марио Курчо, которого считают «историческим основателем» «Красных бригад». Ссылаясь на сочинения Маркса и Мао, он первым заявил о необходимости «вооруженной борьбы» в Италии, чтобы «освободиться от власти капитала». Это было время студенческих волнений в Западной Европе. После того, как Курчо арестовали и дали ему 25 лет, террористами из «Красных бригад» стал руководить жестокий и беспощадный Марио Моретти. Он был другом некоего Коррадо Симиони, руководителя группы «суперподпольщиков», который изучал «проблемы искусства» в миланском отделении Информационного агентства Соединенных Штатов ЮСИС, близкого к ЦРУ. Газета «Лотта континуа» потом прямо предупреждала, что Симиони связан с американской разведкой.

Обогатившись сначала на ограблениях, Моретти и Симиони обосновались в Париже, где создали языковую школу «Гиперион», имевшую филиалы во всех столицах Западной Европы. Подозревают, что парижская школа «Гиперион» является наиболее важным прикрытием ЦРУ в Западной Европе. Именно через эту «школу» шло снабжение террористов всех мастей оружием, взрывчаткой, осуществлялся контроль за их действиями. США было выгодно создание в Италии напряженности: взрывы бомб, покушения и террор. Это создавало предлог для того, чтобы установить на Апеннинах правую диктатуру. Так уже было сделано в Греции, где при закулисной поддержке ЦРУ к власти пришел профашистский режим «черных полковников». Получалось, что активисты «пролетарской революции» и «враги капитала» делали как раз то, что было выгодно их умозрительному противнику. Поэтому подозрения, что некоторые члены «Красных бригад» сотрудничают с ЦРУ, появились еще до того, как они оказались за решеткой и «заговорили».

Враг Вашингтона номер один

Альдо Моро слыл одним из самых влиятельных политиков Италии. Будущий лидер ХДП имел блестящие способности. Уже в возрасте 24 лет он стал преподавателем права в университете города Бари и быстро выдвинулся как молодой многообещающий политик. В Христианско-демократическую партию Моро вступил в 1945 году, через два года его избирают членом парламента. В правительстве христианского демократа Де Гаспери он получил пост министра иностранных дел. Многим в стране импонировали его безупречная биография, эрудированность профессора права, скромная и деликатная манера вести себя, глубокая и искренняя вера в Бога. Однако блестящая карьера молодого члена правительства неожиданно дает сбой: он резко выступает против участия Италии в НАТО, которое тогда только создавалось. Альдо Моро демонстративно не явился на заседание парламента во время голосования о вступлении Италии в НАТО, было это 4 апреля 1949 года. Де Гаспери не простил ему этого и немедленно вывел Моро из состава кабинета. За депутатом из Бари прочно закрепляется репутация «антиамериканца». Моро попросту был реалистом и, отвергая диктат США, понимал, что Италия может проводить самостоятельную политику, только опираясь на сотрудничество разных политических сил, в том числе и коммунистов. Так он стал на пути итальянских правых и ястребов из Вашингтона.

Тогдашние руководители внешней политики Вашингтона Бжезинский и Киссинджер относились к нему крайне неприязненно. 3 марта, всего за несколько дней до похищения, посол США в Риме Р. Гарднер прямо назвал Моро «самым опасным политическим деятелем Италии». Альдо Моро стал опасаться за себя и за свою семью с тех пор, как в США были убиты братья Кеннеди. Он видел некую аналогию между той ролью, которую играли Кеннеди в США, и ролью его самого в Италии. Моро своей жизнью заплатил за попытку высвободить Италию из уз «поднадзорной свободы» в орбите США.

Тайным организатором убийства Альдо Моро была секретная масонская ложа П-2, а «Красные бригады» оказались всего лишь исполнителями. Скандал вокруг П-2 вспыхнул позднее, когда выяснилось, что эта ложа, в которую входили министры, банкиры, генералы, а также руководители итальянских спецслужб, готовили на Апеннинах правый переворот. В отставку ушло итальянское правительство, а многие участники ложи предстали перед судом. Стало известно, что глава П-2 Личо Джелли был тесно связан с американскими коллегами. План состоял в том, чтобы править страной сверху при помощи диктатуры технократов, используя политиков в качестве прислуги, причем неважно, к каким партиям они принадлежат. Идея Моро создать блок христианских демократов с коммунистами была особо ненавистной для олигархов, хозяев ложи П-2. Именно потому он им так мешал. А если учесть, что Джелли был советником по «делу Моро» при главе итальянской спецслужбы СИСМИ генерале Грассини, то можно понять, в какой адской ловушке оказался похищенный политический деятель. Ведь хорошо известно, что итальянские спецслужбы находились в то время под полным контролем США.

Моро, согласно показаниям пойманных потом членов «Красных бригад», несомненно, об этом догадывался. Он прямо спросил своих тюремщиков: «Не американцы ли поручили вам меня убрать?» Акция против Моро вызревала в острый момент. НАТО готовило размещение американских ядерных ракет на Сицилии. Приход к власти коалиции, которая бы считалась с мнением коммунистов, мог сорвать согласие итальянцев на эти действия, затормозить планы перевооружения НАТО. Операция ЦРУ и ложи П-2 («пропаганда-2») по устранению неугодного политика руками «Красных бригад» в Италии в 1978 году увенчалась успехом. Образование коалиции ХДП и коммунистов было блокировано, ядерные ракеты на Сицилии разместили.

Кто стоял за «Красными бригадами»

Джон Колеман в своей скандальной книге «Комитет 300» писал: «Одни из первых ударов Комитета были нанесены по Италии. Покойный премьер-министр Италии Альдо Моро был одним из лидеров, который выступил против политики «нулевого роста», провозглашенной «Римским клубом», в том числе, сокращения численности населения, предписанной для его страны. Этим он вызвал гнев «Римского клуба», которому «Олимпийцы» (члены Мирового правительства или Комитета 300) поручили осуществлять эту политику. На суде в Риме 10 ноября 1982 года близкий друг Моро свидетельствовал, что бывшему премьер-министру незадолго до похищения по телефону угрожал Генри Киссинджер, являясь государственным секретарем США и членом Комитета 300. Во время суда над членами «Красных бригад» некоторые из них свидетельствовали о том, что они знали об участии высокопоставленных официальных лиц США в заговоре с целью убийства Моро. Угрожая Моро, Киссинджер, разумеется, осуществлял не внешнюю политику США, но скорее действовал в соответствии с инструкциями «Римского клуба», внешнеполитического подразделения Комитета 300.

Планы Моро по стабилизации Италии путем обеспечения полной занятости, снятия напряженности в политике и экономике значительно затруднили бы дестабилизацию Ближнего Востока – главную цель Комитета 300. Из вышеприведенного становится ясно, насколько далеко простираются планы заговорщиков. Они мыслят отнюдь не в масштабах пятилетних планов. Следует вспомнить заявления Вейсгаупта относительно Католической церкви, чтобы понять, что за силы были замешаны в убийстве Альдо Моро. Эта трагическая история демонстрирует способность Комитета 300 навязывать свою волю любому правительству без исключения.

Кукловоды из «П-2»

В одном из своих интервью Личо Джелли сказал, что с детства мечтал стать кукловодом, который мог бы, как марионетками, манипулировать «сильными мира сего». Это не было пустым хвастовством: среди почти тысячи членов «П-2» находился цвет всех родов войск Италии, руководители всех секретных служб – генералы Грассини и Сантовито, Джаннини и Пелози, адмирал Торризи, занимавший командный пост в НАТО. Там были виднейшие банкиры и промышленники, директора газет и телевидения. Были там и министры – христианские демократы и социалисты, парламентские лидеры. Связи ложи простирались на Африку и Латинскую Америку. Но главной была ее теснейшая связь с США: через ложу «П-2» итальянское масонство, насчитывающее около 20 тысяч членов, являлось как бы коллективным филиалом ЦРУ. Послевоенная реорганизация масонских лож в Италии, как и в других странах Западной Европы, проходила под контролем американской разведки. По свидетельству упоминавшегося Макса Корво, американские масоны, руководимые из ЦРУ, ринулись в еще не освобожденную до конца Италию, чтобы раскинуть свои сети. Личо Джелли добровольцем пошел воевать на стороне фашистов в Испанию. Став офицером армии Муссолини, прославился зверскими расправами над итальянскими партизанами. Вот кого привлекали в свои подручные американские масонские организации. Традиционно масоны занимали в политической, экономической, военной элите США ведущие места: от президентов США до председателей крупнейших корпораций и высших военных чинов. К масонству, например, причастны почти все командующие НАТО. Фашист – кукловод сам являлся послушной куклой в руках куда более изощренных и опытных людей. Военно-промышленный комплекс США, Белый дом, ЦРУ, воротилы из Бильдербергского клуба, Трехсторонней комиссии – все они прибирали к рукам Италию через Джелли и его вездесущих подручных. Несомненно, что и в размещение на итальянской земле американских ракет внесла свой вклад ложа «П-2», в которую, помимо трех министров и семи высших чинов министерства обороны, входили 42 генерала и адмирала и 51 полковник. «Промышленники и финансисты, политические деятели, генералы и судебные чиновники, принося клятву верности масонству, тем самым становились на службу ЦРУ США, чтобы любым путем преградить компартии доступ к власти», – писал Пекорелли, сам принесший такую клятву и убитый за ее нарушение. Пекорелли перечислял преступления, к которым причастны масоны совместно с секретными службами, – взрывы в Милане, убийство судьи Оккорсио, догадавшегося о масонско-фашистских корнях преступлений, покушение фашистов на поезд «Италикус», унесшее 12 жизней, взрыв на болонском вокзале, искалечивший и убивший более 200 человек. От лож Джелли и его собратьев идут прямые пути и к «красным бригадам».

Италия, таким образом, платила и продолжает платить дорогую цену за американскую «стратегию напряженности». Сегодня хорошо известно, что Джелли поддерживал оживленную переписку с Филиппом Гуарино, боссом итальянской общины в Нью-Йорке и одним из организаторов кампании по избранию Рейгана президентом. И уже когда Джелли и его ложа были запятнаны с головы до пят всевозможными скандалами и преступлениями, супер заговорщика приглашают в Вашингтон. Джелли – почетный гость на инаугурации Рейгана! Свое первое интервью для европейцев Рейган предоставил журналу «Сеттиманале», принадлежащему сообщникам Джелли. Иными словами, американский президент делился намерениями «разгромить мозговые центры терроризма» с мозговым центром терроризма, созданным Личо Джелли под руководством ЦРУ и с благословения американской администрации.

Тень «Красных бригад» над постмайданной Украиной

За 35 лет ничего не изменилось: миром управляют все те же люди и из тех же центров силы. «Красные бригады» были разгромлены сразу после того, как выполнили, поставленные кураторами из ЦРУ задачи, то же ожидает и местные националистические бандформирования. Но главное отличие итальянской истории от украинской в том, что в Украине так не нашлось политического лидера, имевшего смелость отстаивать интересы страны, не взирая на окрики западных кураторов. Все помнят красноречивый пример Альдо Моро.