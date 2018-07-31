Одесскую «опору» радиационной безопасности теряют до «точки невозврата»

Нарастающий в последние годы вал проблем выживания населения Украины исключает пока такую беду, как поражение радиацией из-за новых аварий на отечественных АЭС. Эту защиту от «мирного атома» программируют в немалой степени в Одессе: для атомной энергетики специалистов высшей квалификации готовят в институте энергетики политехнического университета (ОНПУ). Но при хроническом недофинансировании правительствами последних лет эта «кузница кадров» не развалена лишь благодаря фанатичной преданности своему делу команды преподавателей-ветеранов. Заприметив это, расчетливые и дальновидные иностранцы спешат там обретать (почти даром) уникальные знания и образовательные услуги, пока не угас этот научный «реактор».

«Летние школы» украинских атомщиков – удача иностранных коллег

В жаркую летнюю пору, когда студенты традиционно отдыхают, для желающих углубить познания в ядерной энергетике уже не один год в Украине проводят смотр знаний в формате «весенних и летних школ». Так, на Хмельницкой АЭС подобное мероприятие прошло со 2 по 12 июля при участии студентов пяти украинских и двух чешских университетов. Из представленных ими научных докладов эксперты Украинского ядерного общества признали лучшим – работу Алексея Шаргина, студента Одесского «политеха». И это – не случайно.

Одесский вуз до сих пор остается в Украине лучшим по базовой подготовке инженеров-атомщиков, что обусловлено – исторически: в 1964 году там создали кафедру атомной энергетики по программе подготовки кадров для атомных электростанций СССР, сложив устойчивое «ядро» научного коллектива, пережившего и распад Союза, и последующие пертурбации в обучении инженерным наукам. Функция этих преподавателей остается востребованной, т. к. энергетику Украины (в отличии от машиностроения и иных отраслей промышленности) не подвергли реформам деиндустриализации: электричество нужно же при любых «моделях экономики». И хотя, экономя финансы, прежний факультет «атомных и тепловых электростанций» ОНПУ слили в гораздо меньшее образование в составе «учебно-научного института энергетики и компьютерно-интегрированных систем управления», работы одесских атомщиков пользуются признанием в узком кругу профессионалов этой высокотехнологичной отрасли. В этом году сотрудник кафедры атомных станций д.т.н. Александр Королёв вместе с коллегами из Киевского «политеха» выдвинут на соискание Госпремии Украины).

А в середине июля убеленные сединами преподаватели этой кафедры обеспечили проведение на базе ОНПУ лекционного курса «Летней ядерной школы», которую киевский офис госпредприятия «Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности» (ГНТЦ ЯРБ) организовал для группы аспирантов и коллег-преподавателей из ведущих вузов Турции. Это может стать прологом долгосрочного сотрудничества украинских и турецких ученых, хотя и не удостоилось должного внимания СМИ: о событии сообщали лишь пара ведомственных сайтов ГНТЦ ЯРБ и НАЭК «Энергоатом». Но даже без широкой рекламы работы одесских атомщиков находят признание за рубежом. В августе в ОНПУ приедет за уникальными знаниями еще более представительная делегация слушателей из Китая: энергетики КНР тоже осознали ценность инженерной научной школы, самоотверженно оберегаемой и развиваемой одесситами.

Иностранцы впечатлены «дружеским отношением»

Руководитель делегации турецких преподавателей и аспирантов, посетивших «Летнюю ядерную школу», профессор Анкарского университета Ниязи Мерич, поясняя для прессы причины их визита, отметил первым делом «дружеское отношение» украинских коллег, которое гости ожидаемо встретили в ОНПУ. Их в Одессе считают – «коллегами», а не будущими конкурентами и добросовестно делятся знаниями и опытом. А это немаловажно для турок, намеревающихся дифференцировать научно-технические связи в ходе становления собственной атомной энергетики: первой в Турции начинают строить по контракту с «Росатомом» АЭС «Акую» на средиземноморском побережье, но параллельно готовятся соорудить с помощью французской Areva и японской Mitsubishi Heavy Industries 4 энергоблока близ черноморского Синопа (что не так уж далеко от Одессы и, в целом, юга Украины)...

На лекциях турецкие слушатели проявили завидную «усидчивость», старательно внимая сообщениям одесских преподавателей (а интересующие проекции чертежей и схем порой фотографировали на память). Их желание усвоить в ОНПУ существенные факты о работе и эксплуатации ядерных реакторов (запланированного для «Акую» типа ВВЭР) и массу иной полезной информации помогало преодолеть языковый барьер: украинские преподаватели читали лекции на English, но в Турции он тоже не является основным языком преподавания (соответствующую реформу крупные турецкие вузы начнут лишь в новом учебном году). Из языковых затруднений помогали выходить коллеги, лучше знающие англоязычные технические термины и один из учащихся, отлично владеющий русским. В итоге учебный план занятий был выполнен и все участники школы благополучно получили о том сертификаты, после чего убыли на Запорожскую АЭС воочию знакомиться с работой персонала таких высокотехнологичных предприятий.

Для турецких атомщиков «Летняя ядерная школа», проведенная в Одессе и Энергодаре, – хорошее подспорье в карьере и вероятно продолжение подобных учебных туров. При этом и украинские специалисты в том немало заинтересованы: в Турции систем управления атомной отраслью находится в зачаточной стадии и крайне важно создать все необходимые условии и высокие требования для обеспечения там будущей безаварийной работы реакторов. Это нужно и туркам и их ближайшим соседям, включая живущих в Украине, чьи нынешние политики почему-то не сподобились (на травах трансграничного партнерства) убедить своих коллег в Анкаре надлежаще провести экологическую экспертизу проекта АЭС под Синопом, что по силам украинским ученым.

Миссия – недофинансирована: вред «колхоза» для олигархов

Кооперация Украины в подготовке кадров для атомной отрасли Турции пока строится лишь на уровне «межвузовского обмена», а не контрактов с госструктурами этой региональной державы с быстро растущей экономикой и амбициями. Турецкие вузы тоже не очень богаты и участие в июльской «ядерной школе» для коллег из Анкары и Стамбула не дало ОНПУ существенных финансовых выгод (не считая моральное удовлетворение одесских специалистов от закладки «кирпичика» в систему безопасной работы турецких АЭС). Увы, подобная ситуация стала привычной для украинских ученых: на родине их знания и труды сильно недооценивают и недофинансируют (что ощутили те, кто работает по контрактам в Китае, России и иных странах).

Во многом поэтому тормозится «омоложение» состава сотрудников НИИ, лабораторий и инженерных вузов даже в атомной отрасли. Эта опасная тенденция поразила и кафедру атомных электростанций ОНПУ: она держится на ветеранах, преподаватели моложе 45 лет идти на работу с маленькой зарплатой не хотят. Поэтому «скамейка запасных» – минимальна, хотя эта команда ученых для национальной безопасности страны намного ценнее, чем даже коллекция тешащих публику «легионеров» ФК «Шахтер». Увы, это – тенденция, подтверждаемая данными, которые в марте 2017 на 8-й Международной научно-практической конференции по культуре безопасности АЭС привел Владимир Иваницкий, директор департамента управления квалификацией персонала ИДЯРБ и НТП «Энергоатома». Они свидетельствуют, что даже среди хорошо оплачиваемого персонала этой госкорпорации при стабильной численности сотрудников (новые энергоблоки же не строятся) выросла в полтора раза (до 236 специалистов в год) потребность в молодых инженерах профильных вузов.

Это обусловлено возрастным дисбалансом: работки до 35 лет составляют на предприятиях украинского менее четверти состава, а старше 50 лет – более трети (в т.ч. пятая часть – пенсионеры). Такой расклад пока не критичен, но настораживает тенденция: специалисты средних возрастов стали активно искать работу за рубежом: ведь «среднемировой» уровень зарплат привлекателен не только футболистам. А НАЭК «Энергоатом» в этом показателе в последние годы катится в аутсайдеры в своей отрасли и причина тому – сомнительная (по типу отсталого «колхоза») схема перераспределения доходов.

В энергетике Украины нынешние власти создали схему, противоречащую нормам Конституции Украины и принципам «свободной торговли»: продукцию (электроэнергию) «Энергоатома» закупают по цена втрое дешевле (!?), чем аналогичный ресурс, поставляемый с тепловых станций. В апреле с. г. при обсуждении изменений тарифа вице-президент «Энергоатома» Айдын Айсин выдал нюансы этого обсчета:

В Украине тариф для АЭС в 3,1 раза ниже тариф для тепловых электростанций.

В действующем для Энергоатома тарифе (с 1 января 2018 года 54,03 коп за 1 кВт-ч.) сохраняется дефицит по основным статьям расходов, в частности на закупку свежего ядерного топлива в текущем году не хватает 1,5 млрд грн.… не учтена заработная плата персонала объектов, которые Энергоатом начал эксплуатировать в 2017 году…это касается Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, строительство которого началось в ноябре 2017 года, комплексов по переработке радиоактивных отходов на Запорожской и Ривненской АЭС, комплекса брызгальных бассейнов на ЮУАЭС и других.

Естественно, при такой дискриминации и отнятии доходов «Энергоатом» перестал поддерживать вузовскую науку (что чревато крупными издержками, но… в будущем). А исходная причина такого «подкопа» под ядерную безопасность Украины – сверх-алчность приватных владельцев («олигархов») украинских тепловых станций. Последние, используя политическое лобби, внедрили через НКРЕКП паразитирование на работе атомных станций госкорпорации: свое электроэнергию продают втридорога (выше, чем тариф для потребителей), фактически завладевая доходами от работы атомщиков, не имеющей реальных покровителей в «верхах».

Указанная выше схема «дерибана» давно заслуживает внимание НАБУ и рано или поздно будет отменена: с одной стороны население не в состоянии переплачивать, с другой стороны, ядерная безопасность за такую «экономику» может жестоко покарать (невиновное население). Но дождутся восстановления здравого смысла в энергетике (и реанимации заброшенной программы замены устаревающих ядерных энергоблоков) – не все. Поэтому долгое будущее «одесской» школы атомщиков – не гарантировано.

P.S. В сентябре этого исполнится 100-летие со дня основания ОНПУ и, возможно, кто-то из благодарных его многочисленных выпускников, преуспевших в энергетике, экономике, политике… как-то озаботятся о сохранении этой «альма-матер» и ее профессорско-преподавательского коллектива. Ведь основа такого «храма наук» – не лекционные залы и даже не лаборатории, а деятели, чьи светлые умы, способны добывать и передавать обучаемым ценные знания о Природе и ухищрениях «техники».