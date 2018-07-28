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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Материалы расследования в отношении водителя-убийцы отправлены в суд

Категория: Новости / Происшествия


Материалы расследования в отношении водителя-убийцы отправлены в суд

По информации областной прокуратуры, в суд направлены материалы досудебного расследования в отношении сорока четырех летнего гражданина, который в конце марта нынешнего года устроил аварию на улице Дмитрия Донского, в которой погибли двое прохожих.

По информации прокуратуры, водитель разъезжал на автомобиле без прав и находился в момент совершения ДТП в состоянии наркотического опьянения.

При этом ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

Отметим, что один из погибших был бойцом АТО, приехавший в Одессу к родственникам в увольнительную.



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