Материалы расследования в отношении водителя-убийцы отправлены в суд

По информации областной прокуратуры, в суд направлены материалы досудебного расследования в отношении сорока четырех летнего гражданина, который в конце марта нынешнего года устроил аварию на улице Дмитрия Донского, в которой погибли двое прохожих.

По информации прокуратуры, водитель разъезжал на автомобиле без прав и находился в момент совершения ДТП в состоянии наркотического опьянения.

При этом ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

Отметим, что один из погибших был бойцом АТО, приехавший в Одессу к родственникам в увольнительную.